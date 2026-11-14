भिवानी में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव विजय दहिया ने मॉडल संस्कृति, पीएमश्री स्कूल मुखियाओं की ली बैठक

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शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव विजय दहिया ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों के रिजल्ट के सुधार में अभी गुजाइश है और इस गुजाइश को इस बार पूरा किया जाएं। अतिरिक्त प्रधान सचिव शुक्रवार को भिवानी के राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में मॉडल संस्कृति, पीएमश्री स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने प्राचार्यों को निर्देश दिए कि हर बच्चे पर कक्षा में नजर रखी जाएं ओर ध्यान दिया जाएं। उन्होंने कहा कि जो बच्च होशियार है उसे अलग कैटेगरी व जो कमजोर है उस पर ध्यान रखते हुए उसे भी उसके बराबर ले कर जाएं ताकि वह भी होशियार हो सकें। उन्होंने प्राचार्यों को आदेश दिए कि स्कूलों में बोर्ड के परिणाम में सुधार की अभी बहुत गुजाइश है जिसे पूरा किया जाएं। बैठक में उन्होंने स्कूलों की बिल्डिंग पर विशेष तौर पर नजर रखने के निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी कक्षा असुरक्षित भवन में ना लगे इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाएं। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी स्कूल के कमरे असुरक्षित है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत प्रभाव से दी जाएं। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभाग की कई पॉलिसी है जिसे वे जमीनी स्तर पर देखने के लिए आए है कि वे जमीनी स्तर पर उस पर कार्य हो रहा है या नही। अध्यापाकों के ऑन लाइन ट्रांसफार पर भी पत्रकरों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अध्यापकों के सुझाव लिए गए है। अब उस पर भी काम किया जा रहा है।

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