{"_id":"6acf495a65323a1f3c0efd19","slug":"video-fire-safety-awareness-campaign-launched-in-bhiwani-information-on-fire-prevention-provided-in-schools-and-hospitals-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"भिवानी में अग्नि सुरक्षा को लेकर चलाया जागरूकता अभियान, स्कूलों-अस्पतालों में दी आग से बचाव की जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आग से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और लोगों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से भिवानी में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत स्कूलों, अस्पतालों, ग्रामीण केंद्रों और विभिन्न कार्यालयों में लोगों को आग से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। अभियान के दौरान लोगों को आग लगने के कारणों, आग के विभिन्न प्रकारों तथा उन्हें बुझाने के सही तरीकों के बारे में बताया गया। इसके लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन भी किया गया, ताकि लोग आपात स्थिति में सही कदम उठा सकें। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि आग लगने की घटनाओं को अंधविश्वास से न जोड़ें, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। आग लगने के पीछे रासायनिक प्रतिक्रियाएं, बिजली के उपकरणों में खराबी और अन्य तकनीकी कारण हो सकते हैं। इसलिए घटना के वास्तविक कारणों को समझना जरूरी है। अभियान में सर्दियों के दौरान गैस गीजर के इस्तेमाल से होने वाले खतरों के बारे में भी जानकारी दी गई। बंद या कम हवादार स्थान पर गैस गीजर चलाने से जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का खतरा हो सकता है। इससे बचने के लिए उचित वेंटिलेशन और सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी गई।

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