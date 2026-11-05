{"_id":"6aec50dfe6cf2777df003a5e","slug":"video-a-shower-of-wealth-on-dhanteras-city-markets-all-decked-up-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"धन तेरस पर होगी धन वर्षा: सज गया शहर का बाजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
भिवानी। शहर में धन तेरस को लेकर बाजार पूरी तरह से सज चुका है। शहर की फूटपाथ से लेकर सड़कों पर भी स्टॉलें लगी हैं वहीं ऑटोमोबाइल, सर्राफा कारोबार भी वूम पर है। धन तेरस को अनुमानित दो सौ करोड़ के कारोबार की संभावना बनी हैं। वहीं धनतेरस को लेकर बाजार की सुरक्षा के लिए भी पुलिस प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध कर दिए हैं। शहर के बाजारों में करीब 50 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे वहीं पूरी तरह से बाजारों की नाकाबंदी कर दी है। शहर का बर्तन बाजार, कपड़ा मार्केट, इलेक्ट्रोनिक मार्केट के अलावा ऑटोमोबाइल शोरूमों पर भी वाहनों की स्टॉलें सज चुकी हैं। धनतेरस पर ज्यादा भीड़ को देखते हुए वाहन पार्किंग की भी वैकल्पिक व्यवस्था कराई गई है। संवाद
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