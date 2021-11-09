Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Eligible families will receive mustard oil for October by November 30; new rates are now in effect.

Bhiwani News: पात्र परिवारों को 30 नवंबर तक मिलेगा अक्तूबर का सरसों तेल, नई दरें लागू

Sun, 08 Nov 2026 12:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:25 AM IST
विज्ञापन
Eligible families will receive mustard oil for October by November 30; new rates are now in effect.
भिवानी। जिले के पात्र राशन कार्ड धारकों को अक्तूबर माह का सरसों तेल 30 नवंबर तक मिलेगा। पीडीएस के तहत तेल की मात्रा के अनुसार नई दरें निर्धारित की गई हैं, जिन पर लाभार्थियों को सरसों तेल वितरित किया जाएगा।
विज्ञापन

जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार वितरण के आदेश जारी किए हैं। जिला आपूर्ति नियंत्रक अपार तिवारी ने बताया कि अब लाभार्थियों को 500 मिलीलीटर सरसों तेल 15 रुपये, एक लीटर 30 रुपये और डेढ़ लीटर 45 रुपये में मिलेगा। पात्र राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी डिपो पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन दर्ज कराने के बाद सरसों तेल प्राप्त कर सकते हैं।
विज्ञापन


शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
राशन या तेल वितरण में समस्या अथवा शिकायत होने पर लाभार्थी संबंधित सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी या निरीक्षक के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा विभाग के टोल-फ्री नंबर 18001802087 और भिवानी जिला कार्यालय के कंट्रोल रूम नंबर 01664-242125 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed