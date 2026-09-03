{"_id":"6a992a32f057c16e070c8d8d","slug":"video-youth-jumps-into-mahavir-park-pond-in-ambala-divers-save-his-life-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंबाला में महावीर पार्क तालाब में युवक ने लगाई छलांग, गोताखोरों ने बचाई जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर के ऐतिहासिक महावीर पार्क तालाब में बृहस्पतिवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां परशुराम कॉलोनी निवासी एक युवक ने अचानक तालाब में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद ऑटो चालक की तत्परता और पुलिस-गोताखोरों की त्वरित कार्रवाई से युवक को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। गंभीर हालत में उसे नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, परशुराम कॉलोनी निवासी मनोहर (30) अग्रसेन चौक पर केले की रेहड़ी लगाता है। सुबह करीब 10:30 बजे वह संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी रेहड़ी छोड़कर गायब हो गया। परिजनों और आसपास के दुकानदारों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसी दौरान महावीर पार्क के पास शौच के लिए रुके एक ऑटो चालक ने मनोहर को तालाब की ओर बढ़ते देखा। ऑटो चालक ने उसे रोकने की कोशिश की और आवाज भी दी, लेकिन उसने एक न सुनी और देखते ही देखते तालाब में छलांग लगा दी। ऑटो चालक ने बिना देर किए तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद मनोहर को पानी से बाहर निकाला। चौकी प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की पहचान मनोहर के रूप में हुई है, जिसकी पत्नी का नाम किरण है। युवक को नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल कराया गया है। फिलहाल छलांग लगाने के कारणों का पता नहीं चल सका है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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