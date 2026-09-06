Ambala News: रेलवे ट्रैक से मिला अज्ञात युवक का शव

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प्राथमिक जांच के दौरान जीआरपी ने आशंका जताई कि युवक की मौत रेलवे लाइन पार करते समय अचानक ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। हादसा 4 अगस्त को हुआ बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों और आसपास के इलाकों में शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन मृतक के वारिसों का कोई सुराग नहीं लग सका। जांच अधिकारी यशपाल भसीन ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष के बीच है। मृतक की दाईं बाजू पर अंग्रेजी में नारशी सनेना नाम गुदा हुआ है। जीआरपी ने शव को पहचान के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। संवाद

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अंबाला सिटी। रेलवे स्टेशन के पास डीएफसी लाइन की किलोमीटर नंबर 1158/15 पर एक अज्ञात युवक का शव मिला है। सूचना मिलते ही जीआरपी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी।