Ambala News: दो घरों से सोने-चांदी के गहने और नकदी चोरी

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वहीं, दूसरी वारदात नारायणगढ़ के पंजलासा गांव में हुई, जहां दीवार फांदकर घर में घुसे चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर लाखों के सोने-चांदी के आभूषणों समेत 10 हजार रुपये की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।केस-1निगम ने सील किया था मकानडेहा कॉलोनी के मकान नंबर 2752/2 निवासी बंटी ने पुलिस चौकी नंबर 4 में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि उनका मकान नगर निगम द्वारा सील किया गया है और मुख्य दरवाजे पर निगम की सील लगी हुई है, जिस कारण वे परिवार सहित पास में ही किराए के मकान में रहते हैं।शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे जब वे अपने मकान की जांच करने पहुंचे तो मुख्य दरवाजे के साइड वाला शीशा टूटा हुआ था। चोर रात के अंधेरे में अंदर दाखिल होकर अलमारी में रखे लगभग 12 तोले चांदी के जेवरात, जिनमें पैरों की पायल, हाथों के कंगन और बच्ची के कंगन शामिल हैं, चोरी कर ले गए। जांच अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।केस-2रात को सो गया था परिवारपंजलासा गांव निवासी रविंद्र कुमार ने पुलिस को शिकायत में बताया कि 3 सितंबर की रात वे परिवार सहित खाना खाकर सो गए थे। सुबह 6:30 बजे जब वे उठे तो अलमारी का ताला टूटा हुआ था और अंदर रखा कीमती सामान गायब था। पीड़ित के अनुसार, चोर रात के समय दीवार लांघकर घर के अंदर घुसे और चोरी की। चोरों ने अलमारी से 1 सोने का हार सेट (टॉप्स सहित), 2 लेडीज अंगूठी, 1 लॉकेट, 1 जेंट्स अंगूठी, 1 टीका व कोका, 1 जोड़ी सोने की बाली, 3 जोड़ी चांदी की झांजर, 1 चांदी की मेहंदी, 2 जोड़ी पैरों की चुटकी और 10,000 रुपये नकद उड़ा लिए।