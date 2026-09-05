कालका-शिमला विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक: धर्मपुर से शिमला के बीच दौड़ेगी टॉय ट्रेन, इस कारण प्रभावित हुई थी रेल

कालका-शिमला विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक पर भारी बारिश और भूस्खलन के कारण प्रभावित हुई टॉय ट्रेन सेवा को रेलवे प्रशासन ने आंशिक रूप से बहाल कर दिया है। 4 सितंबर से ट्रेन संख्या 52453/52454 कालका-शिमला एक्सप्रेस अब धर्मपुर हिमाचल और शिमला के बीच नियमित रूप से संचालित होगी।

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उत्तर रेलवे, अंबाला मंडल की ओर से जारी पत्र के अनुसार ट्रेन संचालन के लिए 3 सितंबर को दोपहर 2 बजे शिमला से धर्मपुर के लिए खाली रैक रवाना किया गया। ट्रेन में कुल 7 कोच शामिल रहेंगे। सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों, क्रू और तकनीकी टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।उल्लेखनीय है कि टक्साल और गुम्मन रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 07/16-17 पर स्थित पुल संख्या 57 के पास भारी बारिश के कारण ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह गई थी। सुरक्षा के लिहाज से रेलवे प्रशासन ने इस मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन 11 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था। हालांकि, ट्रैक मरम्मत के काम को तेजी से पूरा करते हुए रेलवे ने धर्मपुर से शिमला के बीच सेवा बहाल करने का फैसला लिया है।रेल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यह फैसला किया गया है। वहीं क्षतिग्रस्त हिस्से को दुरुस्त करने का कार्य लगातार जारी है। -