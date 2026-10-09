{"_id":"6ac8863ee14fbcf9430f893e","slug":"video-video-of-attack-on-ambalas-naggal-station-house-officer-surfaces-after-six-days-accused-remains-at-large-despite-being-identified-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंबाला के नग्गल थाना प्रभारी पर हमले का वीडियो 6 दिन बाद आया सामने, पहचान के बाद भी आरोपी फरार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिले के नग्गल थाना प्रभारी सुरेश कुमार पर हुए जानलेवा हमले का वीडियो वारदात के छह दिन बाद सामने आया है। दो अलग-अलग वीडियो फुटेज के जरिए हमलावरों की स्पष्ट पहचान हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। घटना बीती 3 अक्तूबर की है। एसएचओ सुरेश कुमार रास्ते में एक युवक को बदमाशों से बचाने के लिए अपनी गाड़ी रोककर उतरे थे। इसी दौरान तैश में आए बदमाशों ने कानून का खौफ ताक पर रखकर थाना प्रभारी पर ही चाकू (तेजधार हथियार) और पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में एसएचओ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पहले उन्हें उपचार के लिए सिटी के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, फिर गंभीर हालत के चलते उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया था। हालांकि वहां से उपचार के बाद एसएचओ वापिस लौट आए थे। इस मामले में पुलिस ने दो नामजद सहित अन्य अज्ञात आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज की थी। पहचान होने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होना पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

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