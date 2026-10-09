फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Sonu was upset with his wife going to her parents' house along with the children.

Ambala News: बच्चों सहित पत्नी के मायके जाने से परेशान था सोनू

Fri, 09 Oct 2026 03:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:18 AM IST
विज्ञापन
Sonu was upset with his wife going to her parents' house along with the children.
- कमरे में फंदे पर लटका मिला था था, सहारनपुर से भाई के आने के बाद हुआ पोस्टमार्टम
विज्ञापन

फॉलोअप
तरावड़ी। ओम कॉलोनी में श्रमिक सोनू की आत्महत्या के मामले में प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घरेलू विवाद के बाद उनकी पत्नी तीनों बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। इसके बाद सोनू करीब 15 दिनों से घर में अकेले रह रहे थे। पुलिस के अनुसार, वह मानसिक रूप से परेशान थे। इस कारण उन्होंने जान दी।
बुधवार रात को फंदा लगाकर आत्महत्या करने के बाद वीरवार को सहारनपुर से उसके भाई नकुड़ के पहुंचने पर पोस्टमार्टम कराया गया और शव सौंप दिया गया। भाई शव को अंतिम संस्कार के लिए उत्तर प्रदेश स्थित गांव ले गया। जांच अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सोनू का पिछले कुछ समय से पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। वह शराब का भी सेवन करता था। घरेलू विवाद के बाद पत्नी तीनों बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। इसके बाद सोनू अकेला रह रहा था।
विज्ञापन

बुधवार रात करीब 10 बजे सोनू ओम कॉलोनी स्थित कमरे में फंदे पर लटका मिला था। वह उस समय घर में अकेला था। सूचना मिलने पर तरावड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज करनाल के शवगृह में रखवा दिया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed