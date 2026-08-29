{"_id":"6a92c1994832e5112202e514","slug":"video-ambala-naggal-police-station-sho-dies-after-being-shot-by-his-service-revolver-suspected-suicide-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंबाला: नग्गल थाना प्रभारी की सर्विस रिवॉल्वर से गोली लगने से मौत; सुसाइड की आशंका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंबाला में नग्गल थाना एसएचओ कर्मवीर सिंह की गोली लगने से मौत हो गई। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोली कैसे लगी लेकिन पास में ही उनकी सर्विस रिवॉल्वर पड़ी मिली है जिससे आत्महत्या की आशंकी भी जताई जा रही है। गोली छाती के आरपार हो गई। मूल रूप से कुरुक्षेत्र जिले के रामगढ़ रोड के रहने वाले सब-इंस्पेक्टर कर्मवीर सिंह पिछले एक साल से नग्गल थाने में एसएचओ के पद पर कार्यरत थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल शव को अंबाला के नागरिक अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवा दिया गया है, जहां पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

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