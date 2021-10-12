Ambala News: बाइक सवार बदमाशों ने युवक से छीना आईफोन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:27 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:27 AM IST
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मुलाना। नागरिक अस्पताल के पास शनिवार सुबह बदमाशों ने झपटमारी की वारदात को अंजाम दिया। दो बाइकों पर सवार चार युवकों ने एक बाइक सवार युवक को निशाना बनाते हुए उसका आईफोन छीन लिया और मौके से भाग गए। झाड़ूमाजरा गांव निवासी अंकित ने पुलिस को बताया कि वह अपने ममेरे भाई वंश के साथ बाइक पर मुस्तफाबाद जा रहे थे। जैसे ही वे अस्पताल के पास पहुंचे, पीछे से आए बदमाशों ने अंकित के हाथ से आईफोन छीन लिया। पीड़ित के पीछा करने के बावजूद आरोपी तेज रफ्तार में आंखों से ओझल हो गए। पुलिस ने शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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