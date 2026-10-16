गोरखपुर: स्नेहिल नारी संस्थान की डांडिया नाइट, डीजे की धुन पर थिरकीं महिलाएं

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गोरखपुर में स्नेहिल नारी संस्थान की ओर से 15 अक्टूबर को दि ग्रेट मथुर मिलन पैलेस में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। शाम छह से नौ बजे तक चले इस रंगारंग कार्यक्रम का शुभारंभ माता की आराधना, माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान महिलाओं ने डीजे की धुन पर डांडिया खेलकर उत्सव का आनंद लिया।

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