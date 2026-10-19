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गोरखपुर: झंगहा में बाइक और कार की जोरदार टक्कर, दो लोग गंभीर रूप से घायल

अनुराग रंजन

Updated Mon, 19 Oct 2026 04:42 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 04:42 PM IST







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गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र के अमहिया कोड़ाई टोला के पास तरकुलहा-झंगहा मार्ग पर बाइक और कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। ... और पढ़ें

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