सीईसी का पुतला लेकर पहुंचे कांग्रेसी, पुलिस ने छीना

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बिस्मिल पार्क में रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन करने जा रही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुलिस ने पुतला छीन लिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंकने जा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पुतला छीनकर प्रदर्शन को रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच थोड़ी नोकझोंक भी हुई।

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