‘फूल नहीं, चिंगारी हैं हम, भारत की नारी हैं’ के नारों से गूंजा शहर

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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से मंगलवार को महिलाओं की बड़ी रैली निकाली गई। रैली में शामिल महिलाओं ने ‘फूल नहीं, चिंगारी हैं हम, भारत की नारी हैं’ और ‘पढ़ेगी, बढ़ेगी और लड़ेगी बेटी’ जैसे नारों के साथ महिला सशक्तीकरण का संदेश दिया। रैली के दौरान मार्ग में जगह-जगह महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को लेकर नारे गूंजते रहे। कार्यकर्ताओं ने बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया।

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