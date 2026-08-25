{"_id":"6a8d6727274288646d08badf","slug":"video-teachers-protest-demanding-the-old-pension-scheme-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"पुरानी पेंशन की मांग पर शिक्षकों का धरना-प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) के बैनर तले शिक्षकों ने मंगलवार को संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मुख्य मांग के साथ अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध जताया।

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