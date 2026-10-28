शिक्षक एमएलसी मतगणना: गोरखपुर विश्वविद्यालय जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग, लोगों को लौटाया

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शिक्षक एमएलसी चुनाव की मतगणना को देखते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर जाने वाले रास्तों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया है। आम लोगों को विश्वविद्यालय की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। रास्ता पार करने का प्रयास कर रहे लोगों को पुलिस वापस भेज रही है। काला कोट पहने एक वकील को भी विश्वविद्यालय की ओर जाने से रोककर वापस लौटा दिया गया।

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