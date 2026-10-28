{"_id":"6ae1b2c85cfc2b99c7089bd1","slug":"video-gorakhpur-teachers-mlc-election-second-preference-vote-counting-enters-crucial-stage-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर शिक्षक एमएलसी चुनाव: द्वितीय वरीयता की गिनती में बढ़ा रोमांच, अब अजीत सिंह और संजयन त्रिपाठी के वोटों पर नजर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव की द्वितीय वरीयता के मतों की गणना निर्णायक दौर में पहुंच गई है। अब तक 12 प्रत्याशी एलिमिनेट हो चुके हैं। चौथे नंबर पर रहे अजीत सिंह के 5,010 वोटों की गिनती शुरू हो गई है। इसके बाद सपा प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी के 8,301 वोटों की गणना होगी। इन मतों के स्थानांतरण से मुकाबले का समीकरण बदलने की संभावना है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि द्वितीय वरीयता के मत किस प्रत्याशी के पक्ष में जाते हैं।

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