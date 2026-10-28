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गोरखपुर: शिक्षक एमएलसी चुनाव में द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती शुरू, सपा ने किया बहिष्कार
गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव में प्रथम वरीयता के मतों की गिनती पूरी होने के बाद बुधवार को द्वितीय वरीयता के मतों की गणना शुरू हो गई। प्रथम चरण में भाजपा प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी सबसे आगे रहे, जबकि निर्दल प्रत्याशी राजीव यादव दूसरे और सपा प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी तीसरे स्थान पर रहे। मतगणना में हेरफेर का आरोप लगाते हुए सपा ने बहिष्कार कर दिया। निर्दल प्रत्याशी राजीव यादव भी मतगणना स्थल से बाहर निकल गए, हालांकि उनके अभिकर्ता मतगणना में शामिल रहे।
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