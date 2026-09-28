महंत द्वय की पुण्यतिथि पर भारतीय संस्कृति व गो सेवा पर संगोष्ठी

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ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ व ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की पुण्यतिथि के अवसर पर 'भारतीय संस्कृति एवं गो सेवा' विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मंचासीन अतिथियों में मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, वृंदावन धाम से पधारे स्वामी राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज, गुजरात से पधारे कमलनाथ महाराज, कटक उड़ीसा के महंत शिवनाथ महाराज, विद्या चैतन्य महाराज, स्वामी बाल भरतदास महाराज, महंत राजू दास महाराज, महंत योगी लालनाथ महाराज और कर्नाटक से पधारे प्रो. कमलनाथ शामिल रहे।

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