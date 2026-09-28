अमर उजाला बाल मेला: सीएम योगी आज गोरखपुर में 70 विजेताओं को करेंगे सम्मानित, 500 छात्र होंगे शामिल

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को तीन दिवसीय दौरे पर आएंगे। वे अपराह्न 3:30 बजे दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के सभागार में अमर उजाला के बाल मेला सम्मान समारोह में शामिल होंगे। वे बाल मेला में आयोजित हुईं विभिन्न प्रतियोगिताओं के 70 विजेता बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। विज्ञापन

बाल मेला सम्मान समारोह में विभिन्न स्कूलों से आए बच्चे दोपहर एक बजे से कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होकर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। कार्यक्रम में सरकारी, गैर सरकारी और अनाथालय के करीब 500 विद्यार्थी शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न स्कूलों के बच्चों की ओर से लगाए गए स्टॉल का अवलोकन करेंगे।

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कार्यक्रम में सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो अनुपमा कौशिक शर्मा, मेयर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव, गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह विशेष रूप से मौजूद रहेंगे।

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