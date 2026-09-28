विवाद में हुए थे घायल: पथराव में घायल किसान रामफल निषाद की मौत, परिजनों ने शव रख एनएच किया जाम; हंगामा
24 सितंबर को बाइक टक्कर के विवाद में ईंट-पत्थर के हमले से घायल किसान रामफल निषाद (50) की शनिवार रात मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने महावीर छपरा चौराहे पर शव रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग 45 मिनट तक जाम कर दिया।
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24 सितंबर को बाइक की टक्कर के बाद हुए विवाद में ईंट-पत्थर के हमले से घायल रामफल निषाद (50) की शनिवार रात मौत हो गई। उनकी मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने हत्या की धारा में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग लेकर हंगामा किया।
पोस्टमार्टम के बाद शाम को शव महावीर छपरा चौराहे पर रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया गया। जाम करीब 45 मिनट तक चला, जिससे यातायात बाधित रहा। बांसगांव सीओ अनुज कुमार सिंह ने हत्या की धारा बढ़ाने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन शांत हुए और उन्होंने जाम खोल दिया।