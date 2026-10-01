{"_id":"6abe142a5a6c33e1ca006e50","slug":"video-selection-for-the-gorakhpur-division-kabaddi-team-concluded-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर मंडल की कबड्डी टीम का चयन संपन्न","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देश स्तरीय समन्वय सब-जूनियर बालक कबड्डी के लिए मण्डल स्तरीय चयन ट्रायल 1 अक्टूबर को संपन्न हुआ। ट्रायल में गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया जिले के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। चयनित टीम अब 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक आजमगढ़ जिले में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मण्डल का प्रतिनिधित्व करेगी।चयन ट्रायल के दौरान कबड्डी कोच मोहित कुमार, संदीप यादव सहित जिला संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कोचों ने खिलाड़ियों के खेल कौशल, फिटनेस और तकनीक का मूल्यांकन किया।

... और पढ़ें