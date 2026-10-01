गोरखपुर जलभराव: ब्यूटी पार्लर संचालिका को अजय राय ने दिया मदद का भरोसा, सरकार- सांसद पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय बृहस्पतिवार को गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने तीन दिन की लगातार बारिश के बाद हुए जलभराव से प्रभावित बेतियाहाता स्थित ब्यूटी पार्लर संचालिका संगीता यादव से मुलाकात की। जलभराव में उनके ब्यूटी पार्लर का सामान और अन्य सामग्री खराब हो गई थी। अजय राय ने पीड़िता से नुकसान की जानकारी ली और हर संभव मदद कराने का आश्वासन दिया।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मीडिया से बातचीत में अजय राय ने गोरखपुर के सांसद रवि किशन के उस कथित बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को शहर की वास्तविक समस्याओं को देखना चाहिए।उन्होंने कहा कि सांसद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शहर की सड़कों पर जाकर जलभराव और अन्य समस्याओं का जायजा लेना चाहिए, ताकि जमीनी स्थिति सामने आ सके। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के दावों के बावजूद लोगों को जलभराव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।अजय राय ने हाल की कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने श्मशान से जुड़े मामलों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तथा कहा कि जनता के धन का सही उपयोग होना चाहिए। प्रदेश की राजनीतिक स्थिति से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी भूमिका मजबूती से निभा रही है।अजय राय के साथ कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों की समस्याएं सुनीं और प्रशासन से जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की।