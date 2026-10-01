Rohit
Rohit Singh
बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण कर लौट रहीं बसपा प्रत्याशी की नाव डूबी, बाल-बाल बचीं
Nivedita
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पठानकोट के सैली रोड पर बाइक अनियंत्रित होकर पलटी, युवक की माैत
Rohit
Rohit Singh
बॉर्डर पर अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, स्थायी कब्जेदारों को सप्ताहभर की मोहलत

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