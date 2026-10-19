{"_id":"6ad5f7b03bdc82d4320db8cb","slug":"video-residents-face-hardship-as-tractors-trolleys-excavators-and-buses-occupy-roads-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: सड़क पर ट्रैक्टर-ट्रॉली, पोकलेन मशीन और बसों का कब्जा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सड़क पर ट्रैक्टर-ट्रॉली, पोकलेन मशीन और बसों के खड़े रहने से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने स्थानीय प्रशासन से मामले की जांच कराने की मांग की है। निवासियों का कहना है कि सड़कों पर पत्थर गिरवाकर सप्लाई कौन करता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए।

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