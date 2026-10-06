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गोरखपुर प्रेस क्लब विवाद के बाद प्रदर्शन, निष्पक्ष जांच की मांग
बांसगांव नगर के पूर्व चेयरमैन और सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना साहनी के बीच गोरखपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गाली-गलौज और मारपीट की घटना हुई। आरोप है कि इसके बाद नगीना साहनी की ओर से गलत तहरीर देकर हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी को लेकर परिवार पर पुलिस की ओर से दबाव बनाए जाने का भी आरोप लगाया गया। दर्ज मुकदमे के विरोध में आज नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय कुमार सिंह बब्लू की अगुवाई में जिलेभर से हजारों की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग कुलदेवी के प्रांगण में एकत्रित हुए। इसके बाद लोगों ने जनसमूह के रूप में शांतिपूर्ण जुलूस निकाला और ‘जय भवानी’ के नारे लगाए।
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