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बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बर्न वार्ड पहुंचे कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान

अनुराग रंजन

Updated Fri, 23 Oct 2026 02:07 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 02:07 PM IST







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बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हादसे में घायल लोगों से मिलने कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान बर्न वार्ड पहुंचे। उन्होंने घायलों का हाल जाना। हादसे में बिजली विभाग की कथित लापरवाही को लेकर मामला सामने आया है। ... और पढ़ें

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