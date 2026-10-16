{"_id":"6ad1eca4ff844ea8070f2a27","slug":"video-municipal-corporation-executive-committee-discusses-development-works-cleanliness-and-drainage-issues-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: निगम कार्यकारिणी की बैठक में विकास कार्यों, साफ-सफाई और जल निकासी पर चर्चा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोरखपुर: निगम कार्यकारिणी की बैठक में विकास कार्यों, साफ-सफाई और जल निकासी पर चर्चा

अनुराग रंजन

Updated Fri, 16 Oct 2026 02:51 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 02:51 PM IST







Link Copied



गोरखपुर नगर निगम में कार्यकारिणी की बैठक मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में नगर आयुक्त अजय जैन और उपसभापति पूनम सिंह मौजूद रहीं। इस दौरान शहर में चल रहे विकास कार्यों, साफ-सफाई, जल निकासी और अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। ... और पढ़ें

विज्ञापन