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फर्नीचर कारखाने में भीषण आग: दमकल टीम ने पाया काबू

अनुराग रंजन

Updated Fri, 09 Oct 2026 10:49 AM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 10:49 AM IST







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नखास चौक पर कोतवाली थाने के पास स्थित फर्नीचर के कारखाने में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ... और पढ़ें

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