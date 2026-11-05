गोरखपुर: दिवाली से पहले बाजारों में छाई रौनक

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दिवाली को लेकर गोरखपुर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। शहर की दुकानों पर रंग-बिरंगी झालर, फैंसी लाइट, एलईडी स्ट्रिप और सजावटी लाइटों की कई वैरायटी उपलब्ध हैं। दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों को आकर्षक लाइटों से सजाया है। खरीदारी के लिए लोग बाजार पहुंच रहे हैं।

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