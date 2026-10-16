गोरखपुर: मां छिन्नमस्तिका की प्रतिमा स्थापित

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गोरखपुर के रुस्तमपुर नहर रोड स्थित पंडाल में महाकाल समिति की ओर से निकाली गई भव्य शोभायात्रा के बाद मां छिन्नमस्तिका की प्रतिमा स्थापित की गई। ढोल-नगाड़ों और जयकारों के बीच निकली शोभायात्रा में श्रद्धालुओं ने उत्साह से भाग लिया। इस बार प्रतिमा में 111 सिर और 70 हाथ बनाए गए हैं।

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