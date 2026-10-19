गोरखपुर: नवरात्र और दशहरा पर खजनी पुलिस अलर्ट

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शारदीय नवरात्र और विजयदशमी पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए खजनी पुलिस ने बाइक रैली निकाली। क्षेत्राधिकारी दीपांशी राठौर के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक जयंत कुमार सिंह के नेतृत्व में रैली खजनी, छताई, कटघर, सुआभार, डोड़ो, उनवल, जरलही, महुआडाबर और सरयां तिवारी से होकर गुजरी।

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