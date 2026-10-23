गोरखपुर विश्वविद्यालय में कला आचार्य प्रदर्शनी 2026 का अवलोकन

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गोरखपुर विश्वविद्यालय की अमृता कला वीथिका में राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश और ललित कला एवं संगीत विभाग की ओर से आयोजित कला आचार्य प्रदर्शनी 2026 का प्रो. राजवंत राव, प्रो. अनुभूति दुबे, प्रो. सत्येंद्र सिंह, डॉ. प्रदीप राजौरिया, डॉ. गौरी शंकर चौहान, डॉ. प्रदीप कुमार साहनी समेत अन्य लोगों ने अवलोकन किया।

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