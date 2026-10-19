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दुर्गा नवमी पर गोलघर काली मंदिर में भक्तों की भारी भीड़

अनुराग रंजन

Updated Mon, 19 Oct 2026 11:02 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 11:02 PM IST







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नवरात्रि की नवमी तिथि पर गोरखपुर के प्रसिद्ध गोलघर काली मंदिर में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी है। रात के समय भी मंदिर परिसर में भारी भीड़ देखी जा रही है। ... और पढ़ें

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