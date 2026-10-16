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गोरखपुर: प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता में दमखम दिखा रहे खिलाड़ी

अनुराग रंजन

Updated Fri, 16 Oct 2026 12:39 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 12:39 PM IST







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पीएम श्री राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज में माध्यमिक शिक्षा विभाग, गोरखपुर मंडल की ओर से आयोजित 70वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता-2026 में अंडर-17 वर्ग के मुकाबलों में लखनऊ और अलीगढ़ मंडल की टीमों ने प्रतिभाग किया। ... और पढ़ें

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