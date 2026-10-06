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एमएलसी चुनाव: गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ.संजयन त्रिपाठी ने सपा प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन

अनुराग रंजन

Updated Tue, 06 Oct 2026 01:38 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 01:38 PM IST







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गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. संजयन त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ सपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव कमलेश यादव, निवर्तमान जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम समेत पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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