गोरखपुर: चार से ज्यादा साउंड लगाए तो सीज होगा डीजे

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गोरखपुर के सिकरीगंज थाने में दुर्गा पूजा के दौरान ध्वनि मानकों का पालन कराने के लिए पुलिस ने डीजे संचालकों के साथ बैठक की। थाना प्रभारी आशीष कुमार दुबे ने चेतावनी दी कि निर्धारित मानकों से अधिक साउंड लगाने या अश्लील भोजपुरी और राजनीतिक गाने बजाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही डीजे सीज करने की कार्रवाई भी होगी।

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