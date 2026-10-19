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गोरखपुर: सीएम योगी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच की मां सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना, उतारी आरती

अनुराग रंजन

Updated Mon, 19 Oct 2026 09:25 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 09:25 PM IST







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गोरखपुर में मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने सोमवार देर शाम शारदीय नवरात्र के अवसर पर मां सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से पूजन करने के बाद उन्होंने मां की आरती उतारी। ... और पढ़ें

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