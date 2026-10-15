गोरखपुर: मिशन शक्ति के तहत एक दिन की थाना प्रभारी बनीं छात्रा वैष्णवी

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मिशन शक्ति अभियान फेज-6.0 के तहत बुधवार को सिकरीगंज थाने में यूएस सेंट्रल एकेडमी की कक्षा 12 की छात्रा वैष्णवी को एक दिन के लिए प्रतीकात्मक थाना प्रभारी बनाया गया। इस दौरान उन्होंने जनसुनवाई कर फरियादियों की समस्याएं सुनीं। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें थाने की कार्यप्रणाली, अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था और जनसुनवाई की प्रक्रिया की जानकारी दी।

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