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गाेरखपुर: सेंट एंड्रयूज कॉलेज में प्रिंसिपल कप बास्केटबॉल में खिलाड़ियों का दिखा दम

अनुराग रंजन

Updated Fri, 16 Oct 2026 08:29 AM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 08:29 AM IST







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गोरखपुर के सेंट एंड्रयूज कॉलेज में चल रही प्रिंसिपल कप बास्केटबॉल प्रतियोगिता में बृहस्पतिवार को साइंस और लॉ विभाग की टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। साइंस की टीम ने तेज पासिंग और सटीक शूटिंग से प्रभावित किया, जबकि लॉ विभाग के खिलाड़ियों ने मजबूत डिफेंस से चुनौती पेश की। ... और पढ़ें

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