{"_id":"6ad1de5c83679c2c320ce7f9","slug":"video-arts-faculty-and-law-b-ed-teams-face-off-in-principal-cup-basketball-tournament-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: कला संकाय और लॉ-बीएड की टीमों के बीच हुआ बास्केटबॉल मुकाबला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोरखपुर: कला संकाय और लॉ-बीएड की टीमों के बीच हुआ बास्केटबॉल मुकाबला

अनुराग रंजन

Updated Fri, 16 Oct 2026 01:50 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 01:50 PM IST







Link Copied



सेंट एंड्रयूज कॉलेज में चल रही प्रिंसिपल कप बास्केटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन बालिका वर्ग में कला संकाय और लॉ-बीएड की टीमों के बीच मुकाबला खेला गया। प्रतियोगिता में छात्राओं ने बास्केटबॉल में अपना दमखम दिखाया। ... और पढ़ें

विज्ञापन