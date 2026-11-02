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गोरखपुर रंग महोत्सव: रंग विमर्श में अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा ने रखे विचार

अनुराग रंजन

Updated Mon, 02 Nov 2026 03:55 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 03:55 PM IST







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गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में आयोजित गोरखपुर रंग महोत्सव के दौरान रंग विमर्श कार्यक्रम हुआ। इसमें अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा ने अपने विचार साझा किए। इस दौरान जयंत देशमुख और डॉ. अमोद कुमार राय भी मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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