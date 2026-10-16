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गोरखपुर: प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता में मंडलों की टीमों ने लिया हिस्सा

अनुराग रंजन

Updated Fri, 16 Oct 2026 08:19 AM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 08:19 AM IST







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गोरखपुर के पीएम श्री राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से 70वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता-2026 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में अंडर-14 वर्ग में लखनऊ और अलीगढ़ मंडल की टीमों ने, जबकि अंडर-17 वर्ग में अयोध्या और देवीपाटन मंडल की टीमों ने प्रतिभाग किया। ... और पढ़ें

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