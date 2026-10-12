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गोरखपुर: चौरीचौरा में नहर के पानी में मिला 40 वर्षीय युवक का शव

अनुराग रंजन

Updated Mon, 12 Oct 2026 11:20 AM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 11:20 AM IST







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चौरीचौरा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत गौनर के मौनहा तिवारी टोला निवासी छोटेलाल उर्फ लकड़ू गौड़ (40) की रविवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव गौनर पंचायत भवन के पास सरकारी देशी शराब की दुकान के सामने नहर में पुलिया के पास मिला। ... और पढ़ें

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