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गोरखपुर: आर्य नगर में 1100 कन्याओं का पूजन, भक्ति और शक्ति का दिखा संगम

अनुराग रंजन

Updated Fri, 16 Oct 2026 08:24 AM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 08:24 AM IST







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गोरखपुर के आर्य नगर स्ट्रीट स्थित विद्यालय परिसर में शारदीय नवरात्र के अवसर पर 1100 कन्याओं के पूजन का भव्य आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कन्याओं को चुनरी, उपहार और प्रसाद भेंट किया गया। इस दौरान पूरा परिसर माता रानी के जयकारों से गूंज उठा। ... और पढ़ें

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