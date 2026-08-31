{"_id":"6a95a4c757d678794d06271c","slug":"video-women-brought-from-bengal-and-sold-to-brothels-police-bust-gang-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"बंगाल से लाकर महिलाओं को कोठे पर बेचा, पुलिस ने किया गैंग का खुलासा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली के कमला मार्केट थाना पुलिस ने महिलाओं को बंगाल से नौकरी दिलाने का झांसा देकर दिल्ली लाकर उन्हें कोठे पर बेचने और उनसे जबरन देह व्यापार कराने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग की सदस्य, दलाल और कोठे की देखभाल करने वाली तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कोठा से 55 हजार रुपये, टोकन, रजिस्टर और बिजली का बिल बरामद किया है। शुरुआती जांच में पता चला कि पकड़ी गई दो महिला पर पहले से मानव तस्करी का मामला दर्ज है और इस मामले में दोनों जमानत पर थी।

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