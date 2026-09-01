दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश से राहत: कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, कल के लिए आईएमडी का क्या है अपडेट?

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VIDEO | Rain lashes ITO, Delhi.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p)#Delhi pic.twitter.com/1KcOWpfBUO विज्ञापन — Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2026 विज्ञापन विज्ञापन



दिल्ली के आईटीओ इलाके में बारिश के दौरान सड़क पर बाइक सवार भीगते हुए नजर आए। अचानक हुई बारिश से मौसम में ठंडक महसूस की गई। वहीं नोएडा के सेक्टर 59, 12, 15, 16, 18 और 20 समेत कई इलाकों में मंगलवार देर शाम झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और लोगों को उमस से राहत मिली।



बुधवार को भी छाए रहेंगे बादल

मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दोपहर या शाम के समय कहीं-कहीं गरज वाले बादलों के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दिल्ली के आईटीओ इलाके में बारिश के दौरान सड़क पर बाइक सवार भीगते हुए नजर आए। अचानक हुई बारिश से मौसम में ठंडक महसूस की गई। वहीं नोएडा के सेक्टर 59, 12, 15, 16, 18 और 20 समेत कई इलाकों में मंगलवार देर शाम झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और लोगों को उमस से राहत मिली।मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दोपहर या शाम के समय कहीं-कहीं गरज वाले बादलों के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

दिल्ली-एनसीआर में अचानक मौसम ने करवट ली है। राजधानी के कई इलाकों के साथ नोएडा के भी कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को चिपचिपी उमस से बड़ी राहत मिली है। बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया है। तापमान में आई इस गिरावट से गर्मी से परेशान लोगों को काफी आराम मिला है।