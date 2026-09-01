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दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश से राहत: कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, कल के लिए आईएमडी का क्या है अपडेट?

Tue, 01 Sep 2026 07:08 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Tue, 01 Sep 2026 07:08 PM IST
सार

दिल्ली-एनसीआर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश के बाद लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। 
 

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Weather changes and rainfall recorded in several areas of Delhi-NCR full update
दिल्ली एनसीआर में बारिश - फोटो : अमर उजाला GFX

विस्तार
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दिल्ली-एनसीआर में अचानक मौसम ने करवट ली है। राजधानी के कई इलाकों के साथ नोएडा के भी कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को चिपचिपी उमस से बड़ी राहत मिली है। बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया है। तापमान में आई इस गिरावट से गर्मी से परेशान लोगों को काफी आराम मिला है।
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दिल्ली के आईटीओ इलाके में बारिश के दौरान सड़क पर बाइक सवार भीगते हुए नजर आए। अचानक हुई बारिश से मौसम में ठंडक महसूस की गई। वहीं नोएडा के सेक्टर 59, 12, 15, 16, 18 और 20  समेत कई इलाकों में मंगलवार देर शाम झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और लोगों को उमस से राहत मिली।

बुधवार को भी छाए रहेंगे बादल
मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दोपहर या शाम के समय कहीं-कहीं गरज वाले बादलों के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
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