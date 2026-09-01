दिल्ली सरकार का बड़ा एलान: 400 यूनिट तक बिजली खपत वालों के घर लगेगा मुफ्त सोलर पैनल, पढ़ें क्या है पूरी योजना?

इस घोषणा के तीन बड़े संदेश



जीरो इन्वेस्टमेंट

आम जनता को सोलर पैनल लगाने के लिए अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पूरा खर्च (कुल ₹1,56,000) उठा रही हैं।



बिजली बिल से आजादी और अतिरिक्त कमाई

सरकार सिर्फ बिजली बिल को शून्य नहीं कर रही है, बल्कि लोगों को अतिरिक्त सोलर ऊर्जा पैदा करने के लिए प्रेरित कर रही है। जो लोग बिजली बचाएंगे, उन्हें ₹9,500 की राशि देकर 'ऊर्जा उत्पादक' के रूप में आर्थिक लाभ दिया जाएगा।



स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा

आर्थिक फायदों के जरिए दिल्लीवासियों को तेजी से सौर ऊर्जा की तरफ मोड़ना, ताकि दिल्ली में बिजली के संकट और प्रदूषण दोनों को कम किया जा सके।